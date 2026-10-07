Başakşehir'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği okuldaki kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır