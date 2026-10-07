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Başakşehir'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği okuldaki kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası tutuklandı.

Başakşehir'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği okuldaki kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

Başakşehir de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği okuldaki kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı 1

BAŞAKŞEHİR'DEKİ OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başakşehir de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği okuldaki kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı 2

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir okul saldırı
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