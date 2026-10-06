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Okuldaki bıçaklı saldırının detaylarını anlattı: "Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış"

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Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Okulda kızı okuyan bir veli detayları anlattı. Veli, "Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış" dedi.

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Başka bir lisede öğrenci olan 15 yaşındaki saldırgan kız olayın ardından gözaltına alındı. Saldırıda ise 8 kız öğrenci yaralandı.

Yaralı kız öğrencilerle ilgili olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamada bulundu. Memişoğlu, "1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Okuldaki bıçaklı saldırının detaylarını anlattı: "Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış" 1

OKULDA KIZI OKUYAN VELİ DETAYLARI ANLATTI

Öte yandan okulda kızı okuyan bir veli olayın detaylarını aktardı. Gazetecilere konuşan veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler" dedi.

Okuldaki bıçaklı saldırının detaylarını anlattı: "Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış" 2

"GELDİKLERİNDE OKULDA ÖĞRETMEN YOKMUŞ"

Saldırganın bıçakla içeriye girdiğini belirten Gencay, "Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış" ifadelerini kullandı.

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"OKULUN İÇERİSİNE KADAR GİRMİŞ"

Gencay açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış"

VALİ GÜL: "HEDEF GÖZETMEDEN ÇOCUKLARIMIZA SALDIRIYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, "5 öğrencimizin durumu iyi taburcu olmak üzereler. İki öğrencimizin tedavileri devam ediyor hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuzun da ameliyatı devam ediyor. Saldırgan aynı mahallede okuyan ama başka bir okulda okuyan kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeri girip, hedef gözetmeden çocuklarımıza saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir okul saldırı
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