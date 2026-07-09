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20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde, yaklaşık 50 yıllık bir sitede yaşanan yıkım olayı tepkilere neden oldu. İddiaya göre, site yönetiminin şikayeti üzerine harekete geçen Gemlik Belediyesi yıkım ekipleri, yalnızca 20 santimetrelik balkon çıkıntısı nedeniyle komşular arasında dava devam ederken, komşuların şikayetleri esas alınarak, yapıda kepçe ve balyozlarla yıkım gerçekleştirdi.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti

Yıkımın sabah saatlerinde aniden başladığını belirten ev sahipleri, ekiplerin kapıya gelerek "Yıkıma geldik" dediğini, avukatlarının belediye yetkilileriyle görüşerek dava devam ettiği için işlemin durdurulmasını istemesine rağmen çalışmaların sürdüğünü iddia etti.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti 1

20 SANTİMLİK BALKON ÇIKINTISINA KEPÇELİ YIKIM

Yıkım sırasında büyük panik yaşadığını anlatan ev sahibi Zeliha Kurtul, yıllardır kullandığı balkonun kendisi tarafından büyütülmediğini belirterek, "Bu evi satın aldığımda balkon zaten bu şekildeydi. Sadece ahşap kısmı cam tuğlayla yenilenmişti. Ne kaçak kat çıktım ne de villa yaptım. Marketten döndüğümde kepçelerin balkonumu parçaladığını gördüm. Vücudumun birçok yerinde protez var. O an düşüp kalsaydım bunun hesabını kim verecekti? Mahkemem devam ederken, haber bile verilmeden yıkım yapıldı. Yaklaşık 150-200 bin lira maddi zararım oluştu ama benim asıl kaybım yaşadığım manevi travmadır" dedi.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti 2

"YERLE BİR EDİN TALİMATI VERDİLER"

Aynı apartmanda oturan Nur Tuğlacılar ise balkonunu iki yıl önce site yönetiminin yönlendirmesiyle yaptırdığını öne sürerek, "Komşuyla aynı hizada olsun dediler, hatta rengini bile site yönetimi ile birlikte seçtik. Bugün ise aynı balkon kaçak denilerek kepçeyle yıkıldı. Ustalarımızı çağırıp zarar vermeden sökelim dedik ama kabul etmediler. Camlarımız balyozlarla kırıldı, balkonumuz kepçeyle parçalandı. O sırada ekiplerden bir kişinin çalışanlara 'Yerle bir edin' diye talimat verdiğini duyduk. 10-15 santimetrelik bir çıkıntı için insanlar bu muameleyi hak etmiyor" diye konuştu.
Yaklaşık iki yıl önce 250 bin liraya yaptırdığı balkonun bugün yeniden yapılmasının 300 ila 350 bin liraya mal olacağını belirten Tuğlacılar, "Hiçbir ihtarname gelmedi. Yıkımdan sonra da bize herhangi bir resmi evrak imzalatılmadı. Ön cephede olduğu için yaşananları herkes gördü. Bu görüntüler Gemlik Belediyesi açısından da hoş olmadı. Biz vergisini ödeyen vatandaşlarız. Maddi kayıp bir yana, yaşadığımız psikolojik yıkımın telafisi yok" ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreci devam ederken gerçekleştirildiği iddia edilen yıkımın hukuki boyutu tartışma konusu olurken, ev sahipleri yaşananlarla ilgili sorumlular hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti 3

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Gemlik Belediyesi ise konuyla ilgili olarak "30 Mayıs 2024 tarihinde Kumla Mahallesi 110 ada 8 parselde bulunan Yüksel Kardeşler Sitesi'nde proje harici imalatlar yapıldığı yönünde bir vatandaş tarafından şikayette bulunuldu. 5 Temmuz 2024 tarihinde ise aynı siteyle ilgili ikinci bir şikayet dilekçesi daha verildi. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddeleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda 12 Temmuz 2024 tarihinde yapı tespit zaptı düzenlendi. 18 Temmuz 2024 tarihli encümen kararıyla ilgililere 30 gün süre tanındı. Bu süre içerisinde yapıların eski haline getirilmemesi ve ruhsatlandırılmaması nedeniyle yıkım kararı alındı ve karar vatandaşlara tebliğ edildi" açıklaması yapıldı.

Belediyenin açıklamasında ayrıca, Bursa 4. İdare Mahkemesi'nin 2025/1069 esas sayılı dosyasında açılan yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiği, bu karar doğrultusunda yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sitede proje harici olduğu tespit edilen toplam 17 yapı hakkında mühürleme ve yıkım kararı bulunduğu, bunlardan 4'ünün yıkıldığı, kalan 13 yapının yıkım işlemlerinin ise devam edeceği bildirildi.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti 3

Komşular arasında aynı yapıya ilişkin dava süreci devam ederken, yıkım işleminin komşu şikayetleri esas alınarak gerçekleştirilmesi, hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahkeme süreci sonuçlanmadan yapılan uygulamanın usule uygun olup olmadığı taraflar arasında görüş ayrılığına neden olurken, olayın hukuki boyutunun netlik kazanması bekleniyor.

20 santimetrelik balkon çıkıntısı için kepçeli yıkıma ev sahipleri isyan etti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bina yıkım
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