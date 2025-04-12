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20 yaşındaki genç park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum’da 20 yaşındaki genç park halindeki otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

20 yaşındaki genç park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Dr. İlhan Gürer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (25), 35 DRJ 22 plakalı otomobil içeresinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S. ağır yaralı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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