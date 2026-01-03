20 yaşındaki hasta, yollar kapalı olunca helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Kulp İlçe Devlet Hastanesine vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan 20 yaşındaki bir hasta başvurdu. Yapılan değerlendirmede ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle il merkezine sevk edilmesine karar verildi. Yoğun kar yağışı, kapalı yollar ve buzlanma riski nedeniyle kara yolu kullanılamadı.

HELİKOPTER AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Vatandaşın genel durumu ve aciliyeti göz önünde bulundurularak hasta, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kulp İlçe Devlet Hastanesi’nden alınarak Kulp Jandarma Heliportuna ulaştırıldı. Buradan Helikopter Ambulans (Hava-21) ile il merkezine nakli sağlanan hasta, Bağlar heliport alanında 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır