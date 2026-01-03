HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

20 yaşındaki hasta, yollar kapalı olunca helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan 20 yaşındaki hasta, yolların kapalı olması nedeniyle helikopterle hastaneye sevk edildi.

20 yaşındaki hasta, yollar kapalı olunca helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Kulp İlçe Devlet Hastanesine vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan 20 yaşındaki bir hasta başvurdu. Yapılan değerlendirmede ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle il merkezine sevk edilmesine karar verildi. Yoğun kar yağışı, kapalı yollar ve buzlanma riski nedeniyle kara yolu kullanılamadı.

20 yaşındaki hasta, yollar kapalı olunca helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı 1

HELİKOPTER AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Vatandaşın genel durumu ve aciliyeti göz önünde bulundurularak hasta, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kulp İlçe Devlet Hastanesi’nden alınarak Kulp Jandarma Heliportuna ulaştırıldı. Buradan Helikopter Ambulans (Hava-21) ile il merkezine nakli sağlanan hasta, Bağlar heliport alanında 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasta, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: "Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır" Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: "Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır"
Samsun'da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildiSamsun'da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Diyarbakır helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.