HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

200'den fazla kez çatıya çıktı, para aldıktan sonra indi: Lakabı "İntiharkolik Hasan!"

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bugüne kadar 200'ün üzerinde kez çatıya çıkarak intihar edeceğini öne süren ve kamuoyunda "İntiharkolik Hasan" olarak bilinen Hasan İ., bu kez Burdur'un Gölhisar ilçesinde benzer bir girişimde bulundu. Her defasında aynı yöntemi kullanan şahıs, yine para aldıktan sonra çatıdan indi.

200'den fazla kez çatıya çıktı, para aldıktan sonra indi: Lakabı "İntiharkolik Hasan!"

"İntiharkolik Hasan" yine sahneye çıktı. 200'den fazla kez intihara kalkıştı. Bu kez bir binanın çatısında elinde bıçakla dolaşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

200'DEN FAZLA İNTİHAR GİRİŞİMİ VAR!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

200 den fazla kez çatıya çıktı, para aldıktan sonra indi: Lakabı "İntiharkolik Hasan!" 1

Müzakereler sonucu elindeki bıçağı bırakan şahıs, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200'den fazla kez benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi.

200 den fazla kez çatıya çıktı, para aldıktan sonra indi: Lakabı "İntiharkolik Hasan!" 2

Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.'nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybettiAdana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de üzerlerine ağaçtan kopan dal düşen 3 kişi yaralandıKocaeli'de üzerlerine ağaçtan kopan dal düşen 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İntihar Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.