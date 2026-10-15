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200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar

İstanbul yakın dönemin en zorlu gecelerinden birini geçirdi. Sel nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti. Sarıyer Ayazağa'da gece mesaisine kalan 200'den fazla çalışan ise mahsur kaldı. Suyun tahliye edilememesi üzerine çalışanlar kamyonlarla tahliye edildi.

200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle şirketlerinde mahsur kalan 200’ün üzerinde çalışan kamyonlarla kurtarıldı.

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 1

200 ÇALIŞANIN ZORLU SINAVI

Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi, etkili olan şiddetli sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerinde bulunan şirketlerde gece mesaisine kalan yaklaşık 200 çalışan, iş yerlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye işçileri sevk edildi.

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 2

DEVREYE KAMYON GİRDİ

Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sonuç vermeyince kamyon, minibüs gibi yüksek araçlarla bölgeye ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları süresince de mahsur kalanlarla iletişim kuruldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda mahsur kalan 200 kişi tahliye edildi. Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi’nde ekiplerin çalışması sürüyor.

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 3

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 4

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 5

200 den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel İstanbul mahsur
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