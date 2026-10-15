Sakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı

Turuncu kod verilerek kent genelinde metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi beklenen Sakarya'da kuvvetli yağış başladı.

SAKARYA'YI SEL VURDU: ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken park halindeki bir araç sürüklenirken görüntülendi.

Karasu ilçe merkezi ile geçtiğimiz günlerde derenin taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki yollar ekiplerce trafiğe kapatılırken, yolda ki suyun içerisinde mahsur kalan araçların ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çalışmalarda SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır