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Sakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod verdiği Sakarya'da beklenen yağış kentin kuzeyinden giriş yapmasıyla birlikte Karasu ilçe merkezi sular altında kaldı. Sular altında kalan sokaklarda araçların sele kapılarak sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı

Turuncu kod verilerek kent genelinde metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi beklenen Sakarya'da kuvvetli yağış başladı.

Sakarya da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı 1

SAKARYA'YI SEL VURDU: ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle sokaklar ve caddeler sular altında kalırken park halindeki bir araç sürüklenirken görüntülendi.

Sakarya da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı 2

Karasu ilçe merkezi ile geçtiğimiz günlerde derenin taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki yollar ekiplerce trafiğe kapatılırken, yolda ki suyun içerisinde mahsur kalan araçların ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sakarya da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı 3

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çalışmalarda SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sakarya da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya sağanak yağış
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