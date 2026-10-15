Bakan Çiftçi’den meteorolojik uyarı paylaşımı

Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve su taşkınlarının ardından 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildi.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU: 48 İL İÇİN SARI, 5 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık.

'TEDBİRLİ OLUNMALI' UYARISI

Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır