200 yaşındaki ağacı kesen iki kişiye 4 yıldan fazla hapis cezası verildi

İngiltere'nin Northumberland bölgesinde Eylül 2023’te yaşanan doğa ve kültür katliamının cezası belli oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hadrian Duvarı yakınlarında bulunan ve yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen Sycamore Gap ağacını kesen iki kişi mahkeme kararıyla hapse gönderildi.

ZANLILARA 4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Newcastle Mahkemesi’nde görülen davada 39 yaşındaki Daniel Graham ve 32 yaşındaki Adam Carruthers, ikonik ağacı kasıtlı olarak kestikleri gerekçesiyle 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eylemin gecenin ilerleyen saatlerinde elektrikli testereyle gerçekleştirildiğini ve zanlıların bunu cep telefonuyla kayda aldıklarını belirtti. Yargıç Christina Lambert, zanlıların eylemini “sırf kabadayılık yapmak için yapılan sorumsuz bir yıkım” olarak nitelendirdi.