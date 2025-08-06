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2013'te cinayet işlemişti: 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs bakın nereden çıktı!

Bursa'da 2013'te işlenen kasten cinayet olayının firari zanlısı, saklandığı konteynerde kıskıvrak yakalandı. 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

2013'te cinayet işlemişti: 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs bakın nereden çıktı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan 32 yaşındaki M.D.'nin izini sürdü.

2013 te cinayet işlemişti: 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs bakın nereden çıktı! 1

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, zanlının Balat Mahallesi'nde bir tır parkındaki konteynerde saklandığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, nefes kesen bir operasyonla zanlıyı bulunduğu yerde gözaltına aldı.

2013 te cinayet işlemişti: 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs bakın nereden çıktı! 2

Filmleri aratmayan operasyonla yakalanan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının geçmişte işlediği suçlarla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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