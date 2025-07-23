2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Spiegel'e göre Alman hükümeti Türkiye'ye 40 adeta Eurofighter satışını onayladı. Satışın maliyetinin ne olacağı da ortaya çıkarken habere göre, Türkiye uçakları başka bir NATO üyesi ülkeye karşı kullanamayacak.

40 ADET EUROFIGHTER 4.7 MİLYAR EURO

Kararın Federal Güvenlik Konseyi'nin gizli yaptığı bir toplantıda alındığı ifade edildi. Konseyde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yardımcısı Lars Klingbeil, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yer alıyor.

40 adet Eurofighter’ın maliyeti yaklaşık 4.7 milyar euro. Suudi Arabistan ve Katar'ın da yakında benzer siparişlerde bulunabileceği konuşuluyor.

2023'TEN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu konsorsiyum üyeleri ile Eurofighter Typhoon jetlerinin satın alımı konusunda 2023'ten bu yana görüşmeler yütürüyordu. Konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri yer alıyor.

SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan önceki koalisyon, Türkiye'nin dış politikasını gerekçe göstererek EuroFighter satışına izin vermemişti. Ancak eski Başbakan Olaf Scholz, geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyarette EuroFighter satışına açık olduklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi yaptığı açıklamada İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarından satın almasına olumlu yaklaştığını belirterek, söz konusu jetleri bir an önce alacaklarına inandığını söylemişti.

YUNANİSTAN BİLGİLENDİRİLMİŞ

Spiegel'in haberine göre Türkiye uçakların başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağının taahhüdünü verdi. Yunanistan ile Ege Denizi'nde yaşanan gerginlikler nedeniyle Türkiye'nin verdiği taahhüdün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e iletildiği de bildirildi.

Bu arada Amerikan gazetesi Wall Street Journal bu haftanın başında yaptığı bir haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başlayan ve 27 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) ön anlaşmayı duyurabileceğini yazmıştı.

Kaynak: Nefes