2025 grip aşısı kimlere ücretsiz?

En sık görülen belirtiler olan ateş, kuru öksürük, boğazda ağrı, baş ağrısı, titreme, burun akıntısı gibi durumlarla kendini gösteren grip hastalığı her yaşta her kesimden insanda olabilecek bir hastalıktır. Virüs kapıldıktan sonra en kısa süre içinde virüsü vücuttan atmak gerekir. Bunun için belirtiler görülür görülmez vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi gerekir.

Tüm doktorların ve uzmanların önerdiği gibi hasta olmadan önce tedbir almak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak gibi bir yaşam tarzı sürdürmek daha doğru olacaktır. Hastalıktan ve virüsten korunmak için alınabilecek en doğru önlem ise grip aşısı olmaktır.

Çeşitli uzman görüşlerine göre grip aşırı kış ayları ve soğuk havalar gelmeden hemen önce ekim ya da kasım ayında yapılması gereken bir aşı türüdür. Toplum genelinde virüse karşı direncin soğuk havalarda düşmesi bu gerekliliğin nedeni olarak gösterilmektedir.

Virüsler mutasyona uğrayabildikleri için her yıl bir önceki yıl yapılmış olan aşı işlevsiz hale gelir. Bu yüzden de grip aşısı her yıl yenilenmeli ve düzenli olarak yaptırılmalıdır. Henüz virüs bulaşmamış kişilerde grip aşısının etkisinin %80 civarında olduğu açıklanmıştır. Yaşlı kişilerde de aşı ile belirtilerin daha az görüldüğü ve aşının bağışıklığı yükselttiği tespit edilmiştir.

Her ne kadar gerekli ve önemli olsa da bazı kişilerin grip aşısı olması sakıncalı görülmektedir. Bu kişilerin başında ise alerjik tepkimeleri olan kişiler gelmektedir. Bunun dışında hamilelerin de ilk 3 ayın içinde olması grip aşısı olmaması gerektiği şeklinde ifade edilmektedir.

Grip aşısı yasal olarak zorunluluğu bulunmayan ama uzmanlar tarafından gerekli görülen ve önerilen bir aşı türüdür. Özellikle havaların soğuması ile birlikte hemen hasta olan ya da bağışıklığı düşük olan kişilerin mutlaka grip aşısı olması önerilir.

2025 grip aşısı ücretsiz midir?

Grip aşısı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık ocaklarında, aile hekimlerine ve yetkili doktorlara yaptırılabilir bir aşı türüdür. Aile hekimleri sorumlusu oldukları kişilerin içinde yer alan riskli grupları belirler ve uygun sayıda ve türde grip aşısı getirterek sağlık ocaklarında grip aşısı hizmeti verilmesini sağlar.

Influenza virüsü kaynaklı olan grip hastalığı için alınacak önlemlerin başında gelen grip aşısı bazı kişiler için ücretsiz bir hizmettir. Grip aşısı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar sağlık kuruluşlarına ya da aile hekimlerine giderek ücretsiz bir şekilde grip aşısı yaptırabilirler.

65 yaş üstü olan vatandaşlar dışında astım, KOAH, kronik kardiyovasküler ya da kronik pulmoner hastalıkları olanlar bu hastalıkları bulunan ve bu tanıların konulmuş olduğu kişiler de grip aşısını ücretsiz olarak yaptırabilme hakkına sahip olmaktadırlar.