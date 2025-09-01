2025'in popüler uygulamaları nelerdir? 2025'te en çok indirilen mobil uygulamalar listesi

Bazıları çok önceden hizmete sunulmuş, bazıları ise yeni üretilmiş olsa da 2025 yılında çok sayıda uygulama günden güne daha da popülerleşmiştir. Bunların başında Gmail gelmektedir ve neredeyse her internet kullanıcısının bir gmail hesabı bulunmaktadır.
Çeşitli oyunlar, iş ya da uygulama amaçlı olan birçok uygulama internet kullanıcıları tarafından mobil cihazlarda kullanılmaya devam etmektedir.
Uygulamaların sık indirilmesi ve gün geçtikçe daha da fazla kullanıcı kazanması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazı uygulamalar eğlence amaçlı kullanılabilirken iş amaçlı olarak indirilen ve kullanıldıkça popülerleşen bazı uygulamalar da bulunmaktadır.
2025'in popüler uygulamaları nelerdir?
İstatistiklere göre 2025 yılında birçok yeni ve daha önce piyasaya sürülmüş çeşitli uygulamalar oldukça popüler hale gelmiştir. 2025 yılının en popüler olarak kabul edilen en çok indirilen uygulamalarından bazıları şu şekilde açıklanmıştır:
- Candy Crush mobil oyun uygulaması ilk kez 2012 yılında hizmete sunulmuş olmasına rağmen popülerliğini korumuş ve 2025 yılında da birçok yeni kullanıcı sahibi olmuştur.
- Bir yabancı dil öğrenme uygulaması olan Dua Lingo, son dönemlerin en sık indirilen mobil uygulamaları arasında yer almaktadır.
- Evde sık zaman geçiren kişilerin de çok sık tercih ettiği dizi ve film izleme platformu olan Netflix uygulaması 2025 yılının en popüler uygulamaları arasında yer almıştır.
- İlk sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook’a ait bir mesajlaşma aracı olan Facebook Messenger uygulaması da 2025 yılında oldukça popüler bir uygulama olmuştur.
- YouTube uygulaması da 2025 yılında en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almaktadır.
- Kullanıcılarının kendi listelerini oluşturabildiği Spotify uygulaması da bir müzik dinleme uygulaması olarak 2025 yılında birçok yeni kullanıcı tarafından indirilerek popüler uygulamalar arasındaki yerini almayı başarmıştır.
- Snapchat ilk çıktığı yıllarda çok fazla popülerken son birkaç yıldır popülerliğinde düşüş yaşandığı bilinse de 2025 yılında birçok yeni kullanıcı tarafından indirilmiştir.
- WhatsApp uygulaması en popüler mesajlaşma uygulamasıdır ve 2025 yılında da birçok benzeri uygulama çıkmış olmasına rağmen popülerliğini sürdürmeye devam etmiştir.
- Twitter yeni adı ile X platformuna rakip olarak ortaya çıkan Threads uygulaması Instagram’ın çıkarttığı ve 2025 yılında oldukça popülerlik kazanan bir uygulamadır.