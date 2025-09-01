2025'in popüler uygulamaları nelerdir? 2025'te en çok indirilen mobil uygulamalar listesi

Bazıları çok önceden hizmete sunulmuş, bazıları ise yeni üretilmiş olsa da 2025 yılında çok sayıda uygulama günden güne daha da popülerleşmiştir. Bunların başında Gmail gelmektedir ve neredeyse her internet kullanıcısının bir gmail hesabı bulunmaktadır.

Çeşitli oyunlar, iş ya da uygulama amaçlı olan birçok uygulama internet kullanıcıları tarafından mobil cihazlarda kullanılmaya devam etmektedir.

Uygulamaların sık indirilmesi ve gün geçtikçe daha da fazla kullanıcı kazanması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazı uygulamalar eğlence amaçlı kullanılabilirken iş amaçlı olarak indirilen ve kullanıldıkça popülerleşen bazı uygulamalar da bulunmaktadır.

2025'in popüler uygulamaları nelerdir?

İstatistiklere göre 2025 yılında birçok yeni ve daha önce piyasaya sürülmüş çeşitli uygulamalar oldukça popüler hale gelmiştir. 2025 yılının en popüler olarak kabul edilen en çok indirilen uygulamalarından bazıları şu şekilde açıklanmıştır: