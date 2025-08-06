Teknolojinin ilerlemesiyle beraber neredeyse herkesin cebinde bir akıllı telefon bulunmaktadır. Akıllı telefonların içerisinde yüklü olan onlarca uygulama ise çoğu günlük yaşamı kolaylaştırır. Fark edilmese bile bazı uygulamaların telefonun pilini daha hızlı tükettiği bilinmektedir. Bu nedenle akıllı telefonların uygulamalarını kullanırken şarjı ne kadar çabuk tükettiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada iletişimin yeni modelleri olan mesajlaşma uygulamaları arasında en az şarj tüketenleri merak edilmektedir.

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları

Günümüzde popüler olan pek çok mesajlaşma uygulaması mevcuttur. Bunlar arasında en sık kullanılan mesajlaşma uygulamaları şu şekildedir:

1. Facebook Messenger

Messenger, kullanıcıları anlık mesajlardan haberdar etmek için arka planda sürekli çalışmaya devam eder. Uygulama açık olmasa bile bildirimlerin hemen gelmesinin sebebi budur. Messenger sürekli olarak internete bağlı kalır ve yeni bir mesaj geldiğinde anında iletir. Bununla beraber uygulama, konum bilgilerini de arka planda kullanmaya devam eder. Bu işlemler hem interneti hem de bataryayı tüketir.

WhatsApp, tıpkı Messenger gibi Meta'ya ait bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir. Birçok kullanıcı tarafından fark etmeseniz bile uygulama kapatıldığında da arkada sürekli çalışmaya devam eder. WhatsApp yeni mesaj geldi mi diye sunucusunu sık sık kontrol eder. Bu da telefonun sürekli uyanık kalması anlamına gelir. Bununla beraber konum bilgisine de anlık olarak ulaştığından şarjı da çabuk bitirir. WhatsApp kullanmaya devam edip, şarjı daha az tüketsin isteyen kullanıcıların bu tür izinleri iptal etmeleri önerilir.

2025’te en az şarj tüketen mesajlaşma uygulamaları

Az şarj tüketen mesajlaşma uygulaması araştırmasında öne çıkan mesajlaşma uygulamaları şu şekildedir:

Signal, basit arayüzü ve gizlilik konusunda iddialı politikasıyla öne çıkan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uçtan uca şifreleme sunar. Bununla beraber cihazın şarjını hızlıca bitirmez. Şarj açısından daha tasarruflu bir uygulama olmasının temel nedeni gereksiz animasyonlar kullanmaması ve sürekli olarak veri kontrolü yapmamasıdır. Bu sayede az şarj tüketir.

Telegram, anlık mesajlaşma deneyimi sunan ve bulut tabanlı yapısıyla öne çıkan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, varsayılan ayarlarıyla kullanıldığında pil tüketimi normal seviyededir. Öte yandan "Ayarlar" bölümünden "arka planda çalışan veri ve otomatik medya indirme seçenekleri" kapatıldığında daha az şarj tüketir.

3. Google Mesajlar

Google Mesajlar, hem SMS hem de internet kaynaklı çalışan ve RCS desteği sunan bir mesajlaşma uygulamasıdır. En büyük avantajlarından biri sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmesidir. Hücresel veri kapalıyken bile mesaj gönderip alınabilmektedir. Geleneksel mesajlaşmayı kullandığı için arka planda fazla işlem yapmaz. Bu sayede şarj tüketiminin daha düşük olmasını sağlar.

4. Threema

Threema, gizliliği ön planda tutma iddiası bulunan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkar. Bununla beraber sunucusuz olarak çalışması ile dikkat çeker. Sürekli olarak internet bağlantısına ihtiyaç duymaması ve düşük sunucu trafiği sayesinde şarjı daha az tüketir. Uygulama politikalarına göre kullanıcı verilerini toplamaz. Arka planda sürekli olarak işlem yapmaz ve cihazın işlemcisini minimum seviyede kullanır. Dolayısıyla az şarj tüketen bir mesajlaşma uygulaması arayanlar için bir tercihtir.

5. SimpleX Chat

SimpleX Chat, sunucuya gerek duymadan ve kimlik talep etmeden çalışan bir mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkar. Uygulama sürekli olarak bağlantı halinde kalmadığı için pil tüketimi de düşüktür. Uygulama politikalarına göre en dikkat çekici özelliği ise arka planda veri dinlemesi yapmamasıdır. Öte yandan mesajların direkt olarak kişiler arasında yani peer-to-peer şeklinde iletilir. Bu sayede gizliliğe önem veren ve şarjı az tüketmez isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilmektedir.

6. Conversations

Conversations, Android işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilen ve XMPP protokolüyle çalışan açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, gizlilik, açıklık ve özelleştirme gibi konulara öncelik verdiği iddiasındadır. Arka planda sürekli olarak işlem yapmaz.