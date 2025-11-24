2026'da başlıyor! Nokia'da değişim vakti: Baştan aşağı yenilecek

Nokia, 6G gibi yapay zekâ öncelikli mobil ağların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, kendisini yapay zekâ tabanlı ağ dönüşümlerinde lider olarak yeniden konumlandırma planlarını açıkladı.

AĞ ALTYAPISI VE MOBİL ALTYAPI OLARAK İKİYE AYRILACAK

Buna göre şirket, 1 Ocak 2026’dan itibaren faaliyetlerini 2 ana segment altında yürütecek: ağ altyapısı ve mobil altyapı.

Ağ Altyapısı bölümü; optik ağları, IP ağları ve sabit ağları kapsayacak. TechRadar'da yer alan habere göre, şirket, bu segmentte şimdiden 2028’e kadar net satışlarda yaklaşık %6–%8 bileşik yıllık büyüme oranını hedefliyor.

"NOKIA DÜNYAYI BİR KEZ DEĞİŞTİRDİ, TEKRAR YAPACAK"

Şirket, ağ altyapısı işinin, büyüyen yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarından pay almak için mükemmel bir konumda olacağını açıkladı.

Buna karşın en yüksek getiriyi sağlaması beklenen alan mobil altyapı işi olacak; Nokia, bu alanda 2028’e kadar %48–%50 brüt marj hedefliyor.

CEO Justin Hotard, “Nokia, insanları birbirine bağlayarak dünyayı bir kez değiştirdi. Şimdi de zekayı birbirine bağlayarak bunu tekrar yapacak.” ifadeleriyle hedeflerini vurguladı.

Bu haber, Nvidia’nın Nokia’ya 6G teknolojisini geliştirmesini desteklemek üzere 1 milyar dolarlık yatırımını doğrulamasından yaklaşık 1 ay sonra geldi. Hotard, 5G’den 6G’ye geçişi “ağın temelden yeniden tasarımı” olarak tanımlarken, yapay zekânın rolünün özellikle altını çizdi.

YÖNETİM KATINDA DA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Bu dönüşüm, liderlikte de değişiklikler getiriyor; yeni bir Müşteri Deneyiminden Sorumlu Üst Düzey Yönetici göreve geliyor. Ağ Altyapısı birimini David Heard yönetmeye devam edecek; Mobil Altyapı bölümü ise uygun bir lider bulunana kadar geçici olarak grup CEO’su Justin Hotard tarafından yönetilecek.

Nokia ayrıca, 2028’e kadar faaliyet giderlerini 350 milyon Euro'dan 150 milyon Euro'ya düşürme planlarını açıkladı. Şirket, son çeyrekte 4,83 milyar Euro gelir elde etmişti; bu da yıllık bazda %12 büyümeye işaret ediyor.

Hotard, Nokia’nın yıl geneli için açıkladığı görünümü yakalama konusunda hâlâ doğru rotada olduğunu doğruladı.

Raporlamayı basitleştirmek için şirket, birkaç çekirdek dışı birimi de yeni oluşturulan "Portföy İşleri" segmentine taşıyarak, Ağ ve Mobil Altyapı ile birlikte 3 ayrı alt bölüm oluşturdu.