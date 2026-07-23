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2026 Dünya Kupası finaline yönelik yasa dışı operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si tutuklandı.

2026 Dünya Kupası finaline yönelik yasa dışı operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin bulunduğu tespit edilen toplam 19 dış finans evi tespit edilmişti.

2026 Dünya Kupası finaline yönelik yasa dışı operasyonunda 12 kişi tutuklandı 1

DÜNYA KUPASI FİNALİNE YASA DIŞI BAHİS

Yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şahıstan 13’ü ‘tutuklama’ talebiyle, 3’ü ise ‘adli kontrol tedbiri’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki ifade işlemleri biten şüphelilerden 12’si hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı dünya kupası yasa dışı bahis
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