HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Aykut ailesinin "Rojevin" ismini verdikleri kız çocuğu, ilçede yeni yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 1

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 2

Yüksekova Devlet Hastanesinde saatler 00.00’ı gösterdiğinde Şehriban Aykut, bir kız bebek dünyaya getirdi.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 3

Yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleşen doğumla büyük mutluluk yaşayan Aykut ailesi, 2026 yılını bebek heyecanıyla karşıladı.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 4

"BEBEĞİM TAM 00.00’DA DÜNYAYA GELDİ"

Hastanede sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği anne Şehriban Aykut, doğum sonrası yaptığı açıklamada, bebeğinin dünyaya gelişiyle büyük bir heyecan yaşadığını belirtti. Bölgedeki barış sürecine atıfta bulunarak bebeğine Kürtçe "gün doğumu/güneşin hayatı" anlamına gelen "Rojevin" ismini verdiğini ifade eden Aykut, "Çok mutluyum, çok değişik bir duygu içindeyim. Bebeğim tam 00.00’da dünyaya geldi. İlk başlarda cinsiyetini bilmediğimiz için isim belirlememiştik. Kız olduğunu öğrendikten sonra ve özellikle mevcut barış sürecinden dolayı Kürtçe bir isim olan ’Rojevin’ adında karar kıldık. Umarım bu bebek barış getirir, adıyla ve güzelliklerle büyür. Çok heyecanlıyım. Bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 5

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 6

Doğum sırasında görevli hemşirelerin bebeğe olan ilgisi dikkat çekerken, hastane yönetimi de yılın ilk bebeği ve ailesini tebrik etti.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 7

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 8

Bebeğin ilk anlarında yanında bulunan hemşirelerin gösterdiği özen ailenin takdirini topladı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Rojevin bebek ve annesinin, kontrollerin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 9

2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu 10

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyorRize'de Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
KARGAZ doğalgaz tırı devrildi: Sızıntı sebebiyle yol trafiğe kapatıldıKARGAZ doğalgaz tırı devrildi: Sızıntı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.