2026’nın ilk bebeği "Rojevin" oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Aykut ailesinin "Rojevin" ismini verdikleri kız çocuğu, ilçede yeni yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti.

Yüksekova Devlet Hastanesinde saatler 00.00’ı gösterdiğinde Şehriban Aykut, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleşen doğumla büyük mutluluk yaşayan Aykut ailesi, 2026 yılını bebek heyecanıyla karşıladı.

"BEBEĞİM TAM 00.00’DA DÜNYAYA GELDİ"

Hastanede sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği anne Şehriban Aykut, doğum sonrası yaptığı açıklamada, bebeğinin dünyaya gelişiyle büyük bir heyecan yaşadığını belirtti. Bölgedeki barış sürecine atıfta bulunarak bebeğine Kürtçe "gün doğumu/güneşin hayatı" anlamına gelen "Rojevin" ismini verdiğini ifade eden Aykut, "Çok mutluyum, çok değişik bir duygu içindeyim. Bebeğim tam 00.00’da dünyaya geldi. İlk başlarda cinsiyetini bilmediğimiz için isim belirlememiştik. Kız olduğunu öğrendikten sonra ve özellikle mevcut barış sürecinden dolayı Kürtçe bir isim olan ’Rojevin’ adında karar kıldık. Umarım bu bebek barış getirir, adıyla ve güzelliklerle büyür. Çok heyecanlıyım. Bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Doğum sırasında görevli hemşirelerin bebeğe olan ilgisi dikkat çekerken, hastane yönetimi de yılın ilk bebeği ve ailesini tebrik etti.

Bebeğin ilk anlarında yanında bulunan hemşirelerin gösterdiği özen ailenin takdirini topladı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Rojevin bebek ve annesinin, kontrollerin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.