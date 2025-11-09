HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile 2026 yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, beraberindeki heyetle 2026 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile bir araya gelen Arpaguş, görüşmede, Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerin ardından 2026 yılı Hac Protokolü, Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia tarafından imzalandı.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Türsab Temsilcisi Diyaeddin Şahin, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan ve diğer davetlilerde hazır bulundu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya gizemli ziyaretçi 3I/ATLAS'ı konuşuyor! Harvard’lı astrofizikçiden tartışmaları tekrar alevlendiren iddia geldiDünya gizemli ziyaretçi 3I/ATLAS'ı konuşuyor! Harvard’lı astrofizikçiden tartışmaları tekrar alevlendiren iddia geldi
Ticari araçtan bin 567 adet uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandıTicari araçtan bin 567 adet uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hac
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.