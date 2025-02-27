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21 kişi ölmüştü! Mardin'deki katliam gibi olayda karar

27.02.2025 22:27
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Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada karar çıktı. Mahkeme heyeti, TIR şoförlerinden Umut Gündüz’e 10 yıl, Yunus Şataflı’ya ise 15 yıl 13 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. 3 firma yetkilisine ise beraat kararı verildi.

21 kişi ölmüştü! Mardin'deki katliam gibi olayda karar

Kaza, 20 Ağustos 2022’de Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

DURUŞMAYA KATILDILAR

Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 8’inci duruşmasına tutuksuz sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonundan SEGBİS üzerinden katıldı. Firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada söz alan mağdur aileler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mağdur avukatları da savcılığın hazırladığı mütalaaya kısmen katıldıklarını, ancak sadece şoförlerin değil firma yetkilerinin de kusurlu olduğunu ve firma yetkililerin cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar, ayrıca Karayolları personelinin de yolda yeterince bakım ve onarım yapmayarak kusurlu olduğu ve cezalandırmasını istedi.

Sanık avukatları da tüm kusurun müvekkillerinin yüklenmesinin doğru olmadığını, diğer sorumlu kişilerin de dosyaya dahil edilmesini talep etti. Müvekkilinin kullandığı aracın frenlerinin arızalı olduğunu ve kazanın kaçınılmaz olgunu belirten sanık avukatı, mütalaada geçen ‘Bilinçli taksirli’ maddesinin oluşmadığını, frenlerin arızalı olmasının müvekkilinin suçu olmadığını, gerekli kontrollerin, araç bakım ve onarımını firmaya ait olduğu belirtti. Müvekkilinin frenlerinin arızalı olduğunu yokuştan aşağı inince anladığını ve müvekkilinin normal hızdayken frenlerin tutmaması sonucu aracın hızlandığını ifade eden sanık avukatı, müvekkilinin beraatine, mahkemenin aksi kararında ise bilinçsiz taksirle suçundan cezalandırılmamasını talep etti.

"DURDUMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Daha sonra söz alan sanıklar Umut Gündüz ile Yunus Şataflı ise mütalaaya katılmadıklarını, tüm suçun üzerlerine yüklendiğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Yunus Şataflı, “Olası kast yönünde bir eylemim olsaydı önündeki araca çarpardım. Ama aracı durdurmak için elimden geleni yaptım ve bunu yaparken araç devrildi. Araçta ben de vardım ve ben de ölebilirdim” dedi.

Gündüz ile Şataflı, son sözlerinde ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, son sözlerin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Umut Gündüz’ün ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan TCK’nın 85/2 maddesi uyarında 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, Yunus Şataflı’nın da aynı suçtan 15 yıl 13 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G.’nin ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Ayrıca, kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak, TCK'nın 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Şataflı'nin sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut Gündüz’ün belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına hükmetti.

"KARARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Kazada yaşamını yitiren Baver Babür'ün babası Zeynettin Babür, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen karardan memnun olmadıklarını söyledi. Kazada ölen avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan da kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, “Gerçekten literatürde az görülecek bir olaydı. Büyük bir infialdi. Bugün çıkan kararla içimiz ferahlamamıştır. Bu karara gönlümüz razı olmamıştır. Hangi kurum ve kuruluşun kusur ve ihmali varsa bu davaya müdahil olmasını istiyorduk” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Mardin Tır
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