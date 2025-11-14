HABER

22 ilde 'Orkinos' operasyonu: 138 gözaltı... Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

22 ilde düzenlenen Orkinos Bulut-2 operasyonunda 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı. Söz konusu operasyonların detyaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyuldu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Operasyonumuzun adı: ORKİNOS BULUT-2”

Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu;

ORKİNOS BULUT-2 operasyonumuz ülkemiz sınırları içinde İstanbul merkezli, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kars, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van olmak üzere toplam 22 ilde gerçekleştirildi.

Bununla beraber operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile polisimiz arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldı.

Orkinos Bulut-2 operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçları işlediklerini belirledik.

Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonumuz sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık.

Bu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan:

647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyuldu.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
