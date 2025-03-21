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  4. 22 yıl hapis cezası bulunuyordu! Düzenlenen operasyonla yakalandı

22 yıl hapis cezası bulunuyordu! Düzenlenen operasyonla yakalandı

21.03.2025 18:33
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

22 yıl hapis cezası bulunuyordu! Düzenlenen operasyonla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda G.G'nin kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığı, denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu G.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, operasyon dronla görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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