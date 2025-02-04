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23 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce arsa, konut, banka hesapları, arabalar... Hepsine el kondu!

04.02.2025 09:33
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İstanbul ve Manisa merkezli 23 ilde organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik 'Hücre-8' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı.

23 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce arsa, konut, banka hesapları, arabalar... Hepsine el kondu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul'da H.Ç., Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik, İstanbul ve Manisa merkezli 23 ilde düzenlenen 'Hücre-8' operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

HEPSİNE EL KONDU

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek/senet, bilgisayar ve dokümanın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklete el konulduğunu bildirdi.

Şüphelilerin 19'unun tutuklandığını, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile '5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na muhalefet' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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