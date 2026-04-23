23 Nisan'a damga vuran protesto! CHP'liler arkasını döndü: Bunu kabul etmiyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 81 ilde coşkuyla kutlanmaya devam ederken Gaziantep'ten gelen görüntüler gündem oldu. CHP il yönetimi mehteran çocuk takımının gösterisini protesto ederek arkalarını döndü. CHP İl Başkanı konuyla ilgili, "Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarına CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki damga vurdu. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, "Çocuklarımızın hala saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" dedi.

GAZİANTEP'TEKİ PROTESTO GÜNDEM OLDU

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

CHP'nin protestosu alandakilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

