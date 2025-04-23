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23 Nisan’a özel çocuklara zorlu görev! Görüntüler yürek ısıttı

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Hatay’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların kamuflaj giyerek temsili askerlik yaptığı anlara ait görüntüler gülümsetti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. Kentte yaşayan çocuklar, komando bölük komutanlığında misafir edildi. Kamuflaj giyerek özel güne hazırlanan çocuklara; komandoların eğitimleri tecrübe ettirildi. Çocukların bir günlük zorlu görevi sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle yürekleri ısıttı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya paylaşımında, "23 Nisan’da çocuklarımızı komando bölüğümüzde misafir ettik. Bir günlüğüne asker oldular, araçlara bindiler, malzemeleri tanıdılar. Eğlence, heyecan ve unutulmaz anılarla dolu bir gün yaşadılar. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun! İyi ki varsınız minik kahramanlar" ifadelerine yer verildi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Asker Hatay
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