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23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı

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Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.

Göreme ve Ortahisar'da bulunan kalkış alanlarından yükselen sıcak hava balonları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinden geçerek Aşk Vadisine iniş yaptı. Aynı anda havalanan ve sepetlerinden Türk Bayrakları bulunan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Balon pilotu Kemal Kaya "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye'de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek" dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapadokya
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