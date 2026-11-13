HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

BUDO'nun 10 seferi iptal edildi

BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 10 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)"
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyaliz Merkezleri için yeni dönem: Resmî Gazete’de yayımlandıDiyaliz Merkezleri için yeni dönem: Resmî Gazete’de yayımlandı
Haciz işleminde acı olay: Talihsiz adam 5. kattan düştüHaciz işleminde acı olay: Talihsiz adam 5. kattan düştü

Anahtar Kelimeler:
BUDO vapur seferleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.