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23 Nisan resmi tatil mi? Bankalar, kargolar, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları yarın açık mı? 23 Nisan'da kapalı olan kurumlar var mı?

23 Nisan Çarşamba günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve ulusal egemenliğin millete kazandırılmasının yıldönümü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te çocuklara armağan ettiği, dünyada çocuklara adanmış ilk bayram olan bu özel gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 23 Nisan’da okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler ve kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

23 Nisan resmi tatil mi? Bankalar, kargolar, noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları yarın açık mı? 23 Nisan'da kapalı olan kurumlar var mı?
Sedef Karatay

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve ulusal egemenliğin millete kazandırılmasının yıldönümü olan bu özel günde, resmi tatil nedeniyle okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumlarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle bayram sevinci yaşanırken, hangi kurumların açık veya kapalı olacağı da araştırılıyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara verecek. Resmi tatillerde kapalı olan yerler arasında belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, nüfus müdürlükleri ve noterler (nöbetçi noterler hariç) bulunuyor.

BANKALAR VE BORSA ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, hem kamu hem de özel sektörde, 23 Nisan’da kapalı olacak. Bankacılık işlemleri 24 Nisan Perşembe günü devam edecek. Para transferlerinde FAST sistemiyle işlem yapılabilecek, ancak farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri bankaların açıldığı tarihte hesaba geçecek. Borsa İstanbul da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

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ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

Eczaneler: Nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. İlaç ihtiyacı olanlar nöbetçi eczanelerden alışveriş yapabilir.

Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri): Resmi tatil nedeniyle kapalı olacak, randevu alınamayacak.

Hastaneler: Acil servisler 23 Nisan’da da açık olacak ve hizmet vermeyi sürdürecek.

KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

Kargo firmaları, resmi tatil kapsamında 23 Nisan’da hizmet vermeyecek. Teslimatlar 24 Nisan’dan itibaren devam edecek.

23 NİSAN’DA KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil nedeniyle kapalı olacak kurum ve kuruluşlar şunlar:

  • Belediyeler
  • Muhtarlıklar
  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Nüfus Müdürlükleri
  • Kargo Firmaları
  • Noterler (nöbetçi noterler hariç)
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