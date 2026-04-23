23 Nisan’da vosvoslar çocuklar için sürdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Vosvosçular Derneği (TRAWOS) tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Trabzon’daki çeşitli sevgi evlerinde kalan 15 çocuk, dernek üyelerine ait vosvos araçlarla şehir turuna çıkarıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, klasik otomobillerle yapılan gezinin ardından Atatürk Köşkü’nü ziyaret ederek keyifli anlar yaşadı. TRAWOS Dernek Başkanı Yunus Batmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Her çocuğun hayali olan vosvoslarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızı sevindirmek ve bu tarz sosyal projelerde bulunmaktan çok mutluyuz. Bir gün, bir an bile olsa insanların hayatlarına renk katmak ve dokunmak bizi her zaman mutlu ediyor" dedi.

Etkinlik, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatırken, sosyal sorumluluk projelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

