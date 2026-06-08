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Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sollama yaptığı sırada orta refüjde bulunan tel çitlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken başka bir aracı solladığı sırada kontrolden çıkarak refüjde bulunan tel çitlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir süre sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sırasında refüjdeki tel çitlerden kopan demir parçaları, karşı yönden gelen E.B. idaresindeki çekici kamyonetin ön camına isabet etti. Ayrıca çekicinin üzerinde bulunan ticari servis aracında da maddi hasar meydana geldi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü H.Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sollama yaptığı sırada orta refüjdeki tel çitlere çarptığı ve savrularak yol ortasında durduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 2

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 3

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 4

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 5

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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