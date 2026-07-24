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Süleyman Soylu'dan Murat Emir'e sert tepki! "Çok boyutlu şer ittifakı"

AK Partili Süleyman Soylu'dan Yeni Partili Murat Emir'e çok sert tepki geldi. Soylu, "Çok boyutlu şer ittifakı" diyerek yaptığı paylaşımında sert Emir'e sert çıktı.

Süleyman Soylu'dan Murat Emir'e sert tepki! "Çok boyutlu şer ittifakı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bugün itibarıyla CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan Murat Emir'e, kendisine yönelik sözleri nedeniyle sert bir şekilde tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah bana sabır versin" diyen Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Mesele Süleyman Soylu’ya iftira atmak, hakaret etmek, sistematik saldırıda bulunmak ve kara çalmak olunca; e- CHP’li Murat Emir’den, aylardır aleyhimde yayın yapan sahipleri malum paçavra “yeni yaşam gazetesine”, oradan “halk tv”ye ve “dhkp-c nin halk okulu”müptezelliğine kadar “hepsi ittifak”

Hem de çok boyutlu şer ittifakı!!!"

Süleyman Soylu dan Murat Emir e sert tepki! "Çok boyutlu şer ittifakı" 1

MURAT EMİR NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili konuşan Emir, olayla ilgili Süleyman Soylu'ya "çeteleşme" sorusu yöneltirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kim bu çetenin sahibi? Süleyman Soylu mu? Bu vali biliyorsunuz Gülistan Doku cinayetini karartmaktan, sanıkları korumaktan şu anda tutuklu. Ve yıllarca ailenin ısrarlı takibine rağmen kamuoyunun, valinin ve valinin oğlunun bu cinayete karıştığını açıkça ifade etmesine rağmen Gülistan Doku'yu olmayacak yerlerde aradılar. Delilleri kararttılar. Soruşturmayı tavsattılar ve sonrasında bakıyorsunuz kendi korudukları oğlu ve kendisinin içinde olduğu ortaya çıktı. Şu anda yargılanıyorlar. Ve bu kişinin Tunceli'de ve daha önce görev yaptığı yerlerde muhtemelen ki bir çete gibi görev yaptığını da bugün sızdıranlar var."

Süleyman Soylu dan Murat Emir e sert tepki! "Çok boyutlu şer ittifakı" 2

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
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