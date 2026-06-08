HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Osman Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem katıldı.

Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reform eylemlerinin değerlendirileceği toplantıda, uluslararası iş gücünün istihdamına ve "Tek Durak Ofis" uygulamasına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı
357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı357 şüpheli yakalandı, birçok şirkete kayyum atandı

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.