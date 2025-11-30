HABER

23 yaşındaki genç, metruk binada ölü bulundu

Niğde’de 23 yaşındaki bir genç, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak’ta bulunan metruk binada hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ö.’nün (23) hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla E.Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde
