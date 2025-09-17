HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi!

İçerik devam ediyor

23 yaşındaki İbrahim Can Sevinç, motosiklet sevdası için Erzincan'dan sıfır bir motosiklet aldı. Talihsiz adam dönüş yolunda Sivas'ın Akıncılar ilçesinde korkunç bir kaza geçirerek yaşamını yitirdi. Kahreden olay başka bir aracın kamerasına takıldı. İşte o anlar!

Kahreden kaza, geçtiğimiz 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'daki bir mağazadan yeni motosiklet alan İbrahim Can Sevinç (23) geri ikamet ettiği Sivas’ın Akıncılar ilçesine dönmek üzere yola çıktı.

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi! 1

KAHREDEN OLAY

Yeni motosikletle seyir halindeki İbrahim Can Sevinç, Sakaltutan mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu.

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi! 2

Genç adam ambulansla kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi! 3

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza motosikletin hemen arkasından seyir halindeki bir TIR'ın araç kamerasına yansıdı.

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi! 4

Görüntülere, virajda motosikletin bariyerlere çarparak yola savrulduğu anlar görüldü.

23 yaşındaki gencin hevesi faciaya döndü... Aldığı motosikletle dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi! 5

Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Can Sevinç, geçtiğimiz Cuma günü Sivas’ın Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarının yanında babayı tokatlamıştı! İş yeri kurşunlandıÇocuklarının yanında babayı tokatlamıştı! İş yeri kurşunlandı
Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu Birinci parti kim? GENAR son anket sonuçlarını duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Erzincan Sivas motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.