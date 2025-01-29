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231 kez intihara kalkışan adam, 232. girişiminde dönerle ikna oldu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.01.2025 12:17
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İntihar etmek için gezgin olan genç, Türkiye’nin her yerini geziyor ve intihar girişimlerinde bulunuyor. Türkiye'nin neredeyse her şehrinde intihar girişiminde bulunan ve her seferinde yetkililer tarafından ikna edilen genç adam, bu kez Alanya’da ortaya çıktı.

231 kez intihara kalkışan adam, 232. girişiminde dönerle ikna oldu!

Daha önce 231 kez farklı bahanelerle intihara kalkışan şahıs, Antalya’da dişlerini yaptıramadığı gerekçesiyle 232. girişimini gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı uzun süren çabalar sonucu ikna etti.

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İKNA YÖNTEMİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİYDİ: DÖNER

Polisin kendisine döner ısmarlaması sonucu intihar kararından vazgeçen genç adam, dişlerinin yaptırılacağı sözünü de alınca polise sarıldı ve intihardan vazgeçti.

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233. GİRİŞİMİ MUĞLA MI?

Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, Manavgat'taki bir otelde çalışan ve parasını alamadığını belirten Hasan İ.’nin, Muğla'ya gitmek için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etmesi üzerine, kendisine yardımcı olacağına dair güvence vererek ikna etti.
Genç, yaklaşık bir saat süren çatıda geçirdiği zamanın ardından, elindeki bıçak ve pet şişeyi bırakarak, boynuna dolanan ipleri çözüp eylemini sonlandırdı. O esnada zaman zaman gergin anlar yaşansa da, polisler dikkatli olmaları konusunda sürekli olarak uyarılarda bulundu.

KOMİSERİME SELAM OLSUN!

Polislerin iknaları sonucu, intihar girişiminden vazgeçen Hasan İ., ekip aracına binerken, “Mahmut Komiserime selamlar. Benim hayatımı kurtardı” dedi.

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İDRAR ÇIKTI!

“Kendimi yakacağım” diye belirttiği şişenin içindeki sıvı idrar çıktı.
Vatandaşlar ise bu duruma hem şaşkınlıkla hem de espriyle yaklaştı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada olay büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar "şehir mi değiştiriyor ne yapıyor bu adam” yada “adam bedava yaşamanın yolunu bulmuş” gibi yorumlarda bulundu.

Polis ekipleri, şahsın sağlık durumunu kontrol etmek için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
antalya intihar girişimi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ya bırakın gitsin ne uğraşıyorsunuz. Adamın niyeti ciddiyse neden sizi bekliyor ki. Şu halinize bakın adam sizinle dalga geçiyor ve eğleniyor.
@mervanoguz demekki adam geçimini böyle sağlıyor. bi şekilde koltuk çıkıyorlar. intihar etmek istemiyor.
Ya bırakın gitsin ne uğraşıyorsunuz. Adamın niyeti ciddiyse neden sizi bekliyor ki. Şu halinize bakın adam sizinle dalga geçiyor ve eğleniyor. Bırakın zaten bunun kimseye zerrekadar bir faydası yok. Ziyan.
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