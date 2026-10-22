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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı 1

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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