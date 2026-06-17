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24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL'lik hesap hareketliliği...

Organize suç örgütlerine yönelik dev operasyon gerçekleşti. 32 suç örgütünün hedef alındığı operasyon kapsamında 24 ilde harekete geçilirken yakalanan 313 şüpheliden 197'si tutuklandı.

24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL'lik hesap hareketliliği...
Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL lik hesap hareketliliği... 1

197 TUTUKLAMA

Bakanlığın açıklamasına göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 197'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL lik hesap hareketliliği... 2

BİRÇOK SUÇ KAYDA GEÇTİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yaptıkları,
-Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Sakarya ve Sinop’ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,
-Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,
-Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları,
-Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları,
-Elâzığ’da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri,
-Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yaptıkları,
-Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yaptıkları tespit edildi.

24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL lik hesap hareketliliği... 3

22 MİLYARLIK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 21 milyar 944 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL lik hesap hareketliliği... 4

Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
jandarma tutuklu
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