24 kiloluk kadının içinden çıktı: 20 santim boyutunda tam 3 kilo! Gaz sıkışması dedikleri devasa kist çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede girdiği operasyonda karnından 3 kilogram ağırlığında kist çıkarılan 24 kilogram ağırlığındaki genç kadın sağlığına kavuştu.

Çiğdem Sevinç

Halk arasında cücelik olarak bilinen Akondroplazi rahatsızlığı ile dünyaya gelen 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi, son 1 yıldır yaşadığı karın ağrısı şikayeti nedeniyle birçok hastaneye başvurarak tedavi gördü. Son olarak İnegöl'deki özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne başvuran 80 santim uzunluğunda ve 24 kilogram ağırlığındaki Nurdan Tüfekçi'nin yapılan tetkiklerinde yumurtalığında 3 kilogram kist olduğu tespit edildi. Hasta hemen ameliyata alındı. Belinden yapılan anestezi ile uyanık şekilde 1.5 saat süren ameliyatı başarılı geçen Tüfekçi, 3 kilogram olan kistten kurtulması ile 24 kilogramdan 21 kiloya düştü.

UYUTMAK YERİNE UYUŞTURDULAR

Anestezi Doktoru Mahmut Gül, "Hastamız 30 yaşında. 80 santimetre boyunda, 24 kilo ağırlığında bir kardeşimiz. Kendisinin yumurtalıklarında kist olduğu için ameliyat olması gerekti. Biz bu ameliyatta hastamıza önce büyük bir damar yolu açtık kasıktan. Çünkü damar yolunun çok önemi var ve daha sonrasında ameliyat sırasında belinden uyuşturduk ve ameliyatı sorunsuz bir şekilde belden uyuşturmayla hastamız uyanık bir şekilde tamamladık. Hastadan 3 kilo kist çıktı.

Öncesinde 24 kilo olan hastamız, ameliyat sonrasında 21 kiloyla şifalı bir şekilde serviste yatıyor. Ameliyatı bugün oldu. Şu anda da serviste hastamız. Bu tür ameliyatlarda uyutmak hastamız açısından oldukça risklidir. Biz o yüzden bölgesel anesteziyi yani belden uyuşturmayı tercih ettik. Literatürde çok olmayan bir hasta ve güvenli bir şekilde hastanemizde bu ameliyat tamamlandı" dedi.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Mustafa Kır, "Hastamızda 20 santimlik tümör vardı kistlik yapıda. Onu başarılı bir operasyonla çıkarttık" şeklinde konuştu.

ŞİKAYET KARIN AĞRISIYDI

Nurdan Tüfekçi ise, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra gaz sıkışması ve enfeksiyon dediler. En sonunda ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek, iyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti, biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese" diye konuştu.

Nurdan'ın ablası Tuğba Karakuş, "Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra birde burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa Bey anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi 17-18 santimetre büyüklüğünde. Sonra da Mahmut Bey ile görüştük, o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

