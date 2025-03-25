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24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü: Sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti, cansız bedeni bulundu

25.03.2025 08:33
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Bursa'da görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları durumdan şüphelendi. 24 yaşındaki uzman onbaşının arkadaşları evine gidince Bayraktutar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler uzman onbaşının ölüm nedenini belirledi.

24 yaşındaki uzman onbaşının kahreden ölümü: Sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti, cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devecikonak Karakolu'nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa'nın Devecikonak Karakolu’nda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti. Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yapılan ilk incelemede, Bayraktutar’ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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Melih Bayraktutar’ın cenazesi, 25 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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