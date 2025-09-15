25 saat sonra alkışlarla kurtarılmıştı, Denizli'deki madenciden acı haber geldi

Denizli'deki bir krom madeninde meydana gelen göçükten sağ olarak kurtarılıp, alkışlarla karşılanan madenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KURTARMA ÇALIŞMASI 25 SAAT SÜRDÜ

Olay geçen cuma günü meydana geldi.

Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi.

Olaylda Hüseyin Turan ve Ömer Duran isimli işçiler göçük altında mahsur kaldı.

İki işçi, ekiplerin 25 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Göçük sırasında ayağının üzerine devrilen kaya parçasının altında sıkışan Ömer Duran'ın kurtarılmasından bir saat sonra ise beline kadar maden pasasına gömülen Hüseyin Turan da sağ olarak krom madeninden çıkarıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANMIŞTI

Alkışlarla karşılanan madencinin, saatlerdir müjdeli haberi bekleyen babası ve ailesi gözyaşlarına hakim olmadı.

Göçük altından kurtarılan ikinci madenci de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumartesi gününden bu yana üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hüseyin Turan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Madencinin cenazesinin yapılan otopsinin ardından, ikindi vakti Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır