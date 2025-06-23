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25 yaşındaki kızını boğarak öldürdü! Cesedi 18 saat odaya kilitledi: 'Ablanız eve gelmedi'

Kan donduran olayın adresi Manisa Akhisar... Bir anne 25 yaşındaki kızını boğarak katletti. Anne ile kız arasında zaman zaman eve geç gelme nedeniyle tartışma yaşadığı belirlendi. Kızını boğan anne, cansız bedenin bulunduğu odanın kapısını kilitledi ve 18 saat sonra kendini ihbar etti. Anne ablasını soran diğer çocuklarına ise 'ablanız eve gelmedi' dedi.

25 yaşındaki kızını boğarak öldürdü! Cesedi 18 saat odaya kilitledi: 'Ablanız eve gelmedi'

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen olayda kızını öldüren anne, cesedi odaya kilitledikten sonra ablalarını soran diğer kızlarına ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

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KIZINI BOĞARAK KATLETTİ

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Rabia B. (50), daha öncesinden tartışma yaşadığı kızı Cemre B.'yi (25) boğarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden anne Rabia B. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

"ABLANIZ EVE GELMEDİ"

Yaşanan cinayetin detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Rabia B., kızı Cemre B. ile zaman zaman eve geç geldiği gerekçesiyle tartıştığı öğrenildi. Anne kız arasında yaşanan son tartışmanın ardından anne Rabia B., kızı Cemre B.'yi odasında boğarak öldürdü. Cesedi odaya kilitleyen anne Rabia B., ablalarını soran kardeşlere ise "Ablanız eve gelmedi" dediği öğrenildi.

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18 SAAT SONRA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yaklaşık 18 saat boyunca bekleyen Rabia B. daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Cemre B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Rabia B. gözaltına alındı.

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OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Cemre B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa anne
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