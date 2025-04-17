250 bin dolarlık kanlı infaz! Uyuşturucu kaçakçısı Yunanistan'da katledildi...

Kanlı eylemin adresi Atina oldu. Olay, bölgenin en yoğun noktalarından biri olan Kypseli'deki Lesvous Sokak'ta 5 Kasım 2024 tarihinde meydana geldi. Uyuşturucu bulundurma ve tedarik davalarıyla dolu ağır bir ceza geçmişi olan Mehmet Nezir İşlek, 2022 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Yunan makamları tarafından tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberien göre yine aynı suçlardan Türkiye'de aranan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan İşlek, iddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'nin en organize kapkaç çetesi lideri Nedim S. tarafından tehdit ediliyordu. Sürekli gizlenen ve yakın korumayla gezen İşlek, için önce infaz emri verildi.

250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞILDI

İddiaya göre, uyuşturucu baronu İşlek'in öldürülmesi için Türkiye'de bir çok suçtan aranan Nihat Çakar (23), Barış Solak (30) ve Amed Berat Hacı (31) ile 250 bin dolar karşılığında anlaşıldı.

SIĞINMACI KAMPINA YERLEŞTİRİLDİLER

Yunanistan'a giriş yapan 3 saldırgan, kısa bir süre sonra yakalanarak Viotia'nın Oinofyta kentindeki Sığınmacılar İçin Kontrollü Geçici Barınma Kampı'na yerleştirildi.

KAMPTAN KAÇIP GİTTİKLERİ KAFEDE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

İddiaya göre İşlek'in yakın koruması diğer çete için köstebek olarak çalışıyor ve sürekli bilgi akışı sağlıyordu. 5 Kasım günü İşlek'in dışarıya çıktığı ve bir kafeye gittiği bilgisini alan 3 saldırgan, kamptan kaçarak, Oinoi Tren İstasyonu'ndan bir trene binerek Larissa istasyonuna doğru yola çıktı. Daha sonra ise Atina'nın merkezindeki bir kafeye geçerek beklemeye başladı.

9 KURŞUNLA İNFAZ ETTİLER

İşlek'in kafeden çıkarak otomobilini bindiğini gören Nihat Çakar (23), Barış Solak (30) ve Amed Berat Hacı (31) saklandıkları yerden çıkıp İşlek'e yakın mesafeden kurşun yağdırdı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden İşlek olay yerinde hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMÜŞLER

Yunan polisi, olayın hemen ardından başkenti kana bulayan infazla ilgili soruşturma başlattı ve kısa sürede olayla ilgili detaylara ulaşmaya başardı. Olay yeri güvenlik kameralarından yola çıkan polis, cinayetten 40 gün sonra Agios Panteleimonas'taki bir çöp kutusunda cinayet silahını, kovanları ve saldırganların ceketlerini buldu. Saldırganların olayın hemen ardından Türkiye'ye geri döndükleri iddia edildi.