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Rus milyarderin yatı Türkiye'de! Jennifer Lopez, Julia Roberts... Fiyatı dudak uçuklattı

Rus milyarder Alexander Svetakov’un yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki lüks yatı “Could break” Kuşadası açıklarına demirledi. Daha önce dünyaca ünlü isimleri ağırlayan meta yat görkemli yapısı ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çekti.

Rus milyarderin yatı Türkiye'de! Jennifer Lopez, Julia Roberts... Fiyatı dudak uçuklattı

Rus milyarder Alexander Svetakov'un yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki 72 metrelik 'Cloudbreak' adlı lüks yatı Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarına demirledi.

İÇİNDE KİMLERİN KONAKLADIĞI BİLİNMİYOR

Rus milyarderin yatı Türkiye de! Jennifer Lopez, Julia Roberts... Fiyatı dudak uçuklattı 1

Rus milyarder Alexander Svetakov'un Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki 'Claudebreak' adlı lüks yatı, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı. Yaklaşık 1 ay önce de Fethiye'de de görülen mega yatın Kuşadası’nda ne kadar kalacağı ve içerisinde kimlerin bulunduğu öğrenilemedi.

Rus milyarderin yatı Türkiye de! Jennifer Lopez, Julia Roberts... Fiyatı dudak uçuklattı 2

JENNİFER LOPEZ, JULİA ROBERTS GİBİ İSİMLERİ AĞIRLADI

Önceki yıllarda Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi dünyaca ünlü birçok ismin de misafir edildiği mega yat, Almanya'da 2016 yılında inşa edildi.

250 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

250 milyon dolar değerindeki 'Claudebreak' aynı anda 12 misafir ağırlayabilme kapasitesine sahip. 26 mürettebatla hizmet veren yatta helikopter pisti, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu yer alıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın rus
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