27 ilde FETÖ operasyonu! 47 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını duyurdu. 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

27 ilde FETÖ operasyonu! 47 kişi tutuklandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 77 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

27 ilde FETÖ operasyonu! 47 kişi tutuklandı 1

47 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 47’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

