27 yaşındaki genç kadının acı sonu! Bindiği asansör yere çakıldı

Acı olay Mersin'de yaşandı. Belediyede çalışan 27 yaşındaki Pelin Kıyga işe gitmek için evinden çıktı ve asansöre bindi. Halatı kopan asansör yere çakıldı. Ekipler talihsiz kadını ağır yaralı olarak çıkardı ve hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.

ASANSÖR KABİNİ YERE ÇAKILDI

Olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

