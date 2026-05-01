27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Kars’ta yakalandı

Kars’ta güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar bir firarinin daha yakalanmasıyla sonuçlandı.

Kars’ta güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar bir firarinin daha yakalanmasıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında çok sayıda ağır suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Silahla Tehdit" ve "Basit Yaralama" suçlarından toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.Ö. (35), saklandığı yer tespit edildi.

Şüphelinin uzun süredir arandığı ve farklı adreslerde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenilirken, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde saklandığı noktaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürpriziKocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürprizi
Kastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandıKastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

En Çok Aranan Haberler

