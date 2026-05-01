27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Kars’ta yakalandı

Kars’ta güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar bir firarinin daha yakalanmasıyla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında çok sayıda ağır suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Silahla Tehdit" ve "Basit Yaralama" suçlarından toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.Ö. (35), saklandığı yer tespit edildi.

Şüphelinin uzun süredir arandığı ve farklı adreslerde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenilirken, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde saklandığı noktaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

