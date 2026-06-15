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DMM, "25 yeni il kurulacağı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, "Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

DMM, "25 yeni il kurulacağı" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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