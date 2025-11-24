HABER

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya'da korkutan kaza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kaza korkuttu. Okul servisi kayganlaşan yoldan çıkıp devrildi. Kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya'da korkutan kaza

Kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan D.K. idaresindeki okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya da korkutan kaza 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya da korkutan kaza 2

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya da korkutan kaza 3

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya da korkutan kaza 4

28 öğrenci ölümden döndü, şoför de yaralı! Konya da korkutan kaza 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

