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29 Ekim coşkusu: Çocuklar, özel kostümleriyle gazete dağıttı

Cumhuriyet’in 103. yılı, Türk bayrakları ve marşlarla kutlandı. Özel kostümleriyle gazeteci çocuklar, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan gazeteleri Marmara Forum'da dağıtarak ziyaretçilere bayram coşkusu yaşattı.

29 Ekim coşkusu: Çocuklar, özel kostümleriyle gazete dağıttı

Özel kostümleriyle etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyet’in 103. yılına özel hazırlanan gazetelerle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Çocukların neşeli seslerine gülümsemeler, alkışlar ve bayram sevincini paylaşan yetişkinler eşlik etti.

MİNİKLERİN 29 EKİM COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan tabloid gazeteleri ve Türk bayraklarını ziyaretçilere dağıtan minik gazeteciler, renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Bandosu’nun seslendirdiği marşlar, alışveriş merkezindeki bayram atmosferini daha da hareketlendirdi.

GAZETE DAĞITTILAR

Marşlara eşlik eden ziyaretçiler, dalgalanan Türk bayrakları ve çocukların heyecanıyla Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutladı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve yetişkinlerin coşkuyla eşlik ettiği kutlamalar, 29 Ekim’in birleştirici ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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