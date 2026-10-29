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Beştepe Millet Ormanı hizmete açıldı

Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderlerinin katıldığı törenle hizmete girdi.

Beştepe Millet Ormanı hizmete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne katılmak için Ankara’da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleri, alanda fidan dikimi yaptı.

Beştepe Millet Ormanı hizmete açıldı 1

Liderler, daha sonra Malazgirt Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı. Burada yöresel dans gösterilerini izleyen liderler, Orhun Yazıtlarının örnekleri önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Beştepe Millet Ormanı hizmete açıldı 2

BEŞTEPE MİLLET ORMANI

72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor. Alanda yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde ise 16 tür yetiştiriliyor. 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, Beştepe Millet Ormanı’nın kültürel duraklarını oluşturuyor. Alandaki minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı bulunuyor. Orhun Yazıtları örnekleri de ziyaretçilerin kültür rotasında yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nda 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı bulunuyor. Bu bölümde Türk dünyasının ortak kültürel bağları ve farklı coğrafyalara ait unsurlar bir arada sergileniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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